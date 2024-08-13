Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Alışkanlıkları Raporu Yayımlandı

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Bilgi Teknolojileri Kurumu ve İletişim Kurumu (BTK) Türkiye'deki Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Alışkanlıkları Raporu'nu yayımladı. Rapora göre lise ve ortaokul öğrencilerinin yüzde 35'inin oyun bağımlılığı riski taşıdığı belirlendi.

BTK Güvenli İnternet Merkezi, Türkiye'deki ortaokul ve lise öğrencilerinin dijital oyun oynama alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezi ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen araştırmanın yürütücülüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Abdulkerim Gün tarafından yapıldı.

BTK Güvenli İnternet Merkezi'nin yaptığı araştırmaya; ortaokul düzeyinde 11 bin 891 öğrenci, lise düzeyinde ise 8 bin 493 öğrenci olmak üzere toplamda 20 bin 384 öğrenci katıldı. Araştırma kapsamında öğrencilerin; dijital oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, mutluluk durumu, siber zorbalık durumları, sıkıntı-stres durumları ve yalnızlık durumları incelendi.

Yapılan araştırmada birçok çarpıcı sonuca ulaşıldı. Araştırmaya göre öğrencilerin; yüzde 95,49'unun mobil telefon sahibi olduğu ve hafta içi günlerde üç saate yakın dijital oyun oynadığı sonucuna varıldı.

Araştırmada öne çıkan bir başka önemli sonuç, lise ve ortaokul öğrencilerinin yüzde 35'inin oyun bağımlılığı riski taşıdığı oldu. Benzer bir şekilde lise öğrencilerinin yüzde 31'inin ve ortaokul öğrencilerinin yüzde 20'sinin internet bağımlılığı riski taşıdığı belirlendi.

Araştırma sonucunda günümüzde giderek artan sosyal medya bağımlılığı noktasında da önemli bulgulara ulaşıldı. Lise öğrencilerinin yüzde 50'sinin, ortaokul öğrencilerinin ise yüzde 35'inin sosyal medya bağımlılığı riski taşıdığı belirtilen araştırmada, teknolojik faktörlere bağlı olarak lise öğrencilerinin dörtte birinin mutluluk düzeyinin düşük olduğu ifade edildi.

İnternet kullanımının artmasıyla birlikte öğrencilerin yüzde 10'unun orta düzeyde siber zorbalığa maruz kaldığı, yüksek düzeyde siber zorbalığın ise nadir olarak görüldüğü araştırma ile ortaya çıkan bir başka sonuç olarak belirtildi.

Yalnızlık duygusunun ortaokul ve lise öğrencilerinde yaygın olarak görüldüğü ifade edilen araştırmada; lise öğrencilerinde rastlanan sıkıntı düzeyinin, ortaokul öğrencilerine göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu ve Sağlık Bakanlığı Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında yapılan araştırma ile ilgili raporun tamamına https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/msSgS.pdf adresinden ulaşılabiliyor. - ANKARA