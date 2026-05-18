OSB Başkanı Şimşek'ten 19 Mayıs Mesajı: İstiklal Meşalesi Asla Sönmeyecek
OSB Başkanı Şimşek'ten 19 Mayıs Mesajı: İstiklal Meşalesi Asla Sönmeyecek

18.05.2026 09:54
Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919'un tarihimizdeki önemine vurgu yaparak, İstiklal meşalesinin asla sönmeyeceğini belirtti. Ayrıca, gençlere duyduğu güveni ifade eden Şimşek, tüm şehitleri rahmetle andı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadeleyi başlatmak amacıyla Samsun'a çıktıkları tarih olan 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını ifade eden OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "19 Mayıs 1919 tarihimizdeki en önemli kilometre taşlarından birisidir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum'un ardından tüm Anadolu'yu dalga dalga aydınlatarak, millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyetinin kurulması sağlanmıştır" dedi.

"Yolumuzu aydınlatıyor"

Başkan Cengiz Şimşek mesajında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan İstiklal meşalesinin yurdumuzun düşmanlardan temizlenmesini sağladığı gibi bağımsızlık mücadelesi veren milletlere de ilham kaynağı olduğunu belirterek, "O meşale asla sönmeyecek. Bugün olduğu gibi yarın da yolumuzu aydınlatmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"Gençlerimize güveniyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'ni genç nesillere emanet ettiğini de hatırlatan Başkan Cengiz Şimşek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' diyerek, gençlere olan güvenini ifade etmiştir. Geleceğimiz olan gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin bu sorumluluğu büyük bir başarı ile yerine getirerek, Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet yaşayacağına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bu aziz vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
