Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.
Gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı
Toplantı sonrası Vali Hamza Aydoğdu, ile sunmuş olduğu katkılardan dolayı Erzincan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › OSB Toplantısı Vali Aydoğdu'nun Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika
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