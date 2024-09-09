OSKEM ile 5 yılda 494 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

OSKEM ile 5 yılda 494 kişi boğulmaktan kurtarıldı

OSKEM ile 5 yılda 494 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), sezonu kapatırken son 5 yılda 494 kişiyi boğulmaktan kurtardı. OSKEM, 22 plajda 90 cankurtaranla sorunsuz bir sezon geçirdi ve hiçbir ölümlü vaka yaşanmadı.

09.09.2024 16:56  Güncelleme: 16:59
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OSKEM ile 5 yılda 494 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Alan: "Görev yaptığımız süre ve görev yaptığımız alanlarda son 5 yıl içerisinde hiçbir ölümlü vaka gerçekleşmedi"

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), sezonu kapattı. OSKEM ile son 5 yılda 494 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

10 Haziran-10 Eylül tarihleri arasında haftanın her günü 10.30 ile 19.00 saatleri arasında, denize giren vatandaşların güvenliği için çalışan OSKEM ekipleri, 3 ay boyunca 22 plajda güvenliği sağladı. Her yıl yüzlerce insanı boğulmaktan kurtaran ekipler, 2024 yılı deniz sezonunda 116 kişinin hayatını kurtardı, son 5 yılda ise 494 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Sezonu değerlendiren Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Umut Alan, OSKEM'in görev alanı olan plajlarda son 5 yılda ölümlü vaka gerçekleşmediğine dikkat çekerek, 2024 yılında da 22 plajda 90 cankurtaranla sorunsuz bir sezon geçirdiklerini ifade etti. Alan, "OSKEM olarak bu sene Akyazı Sahili'nde bulunan spor kompleksi yerleşkesine Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi istasyonu kurduk. Daha önce Altınordu yerleşkemizde bulunan deniz araçlarımızı bu yerleşkeye taşıdık. Bu sayede herhangi bir boğulma ihbarına müdahale etmekte yaklaşık 15 dakika kazanmış olduk. 2024 yılı içerisinde ilimizde 22 plajda 90 cankurtaranımızla görev yaptık. Bu sene 10 Haziran'da başlayan çalışmalarımız kapsamında 116 vatandaşımızı boğulmaktan kurtardık. Görev yaptığımız süre içerisinde görev yaptığımız alanlarda son 5 yıl içerisinde hiçbir ölümlü vaka gerçekleşmedi. Bu ülkemizde de örnek bir çalışma olarak anılıyor. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'e teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel OSKEM ile 5 yılda 494 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika

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