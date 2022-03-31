Osman Kavuncu ve Esentepe Mahallesi'nde ilkbahar temizliği başladı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi daha temiz bir çevre için ilçe genelinde her hafta rutin olarak yaptığı genel mahalle temizlik çalışmasına Osman Kavuncu ve Esentepe Mahallesi'nden başladı.

Mahalleri köşe bucak temizleyip yollarda bakım ve onarım çalışması yapılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalışmaları yerinde inceledi. Yaz boyunca temizlik çalışmasının tüm mahallelerde devam edeceğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; "İlkbahar geldi. Havalar ısınmaya başladı. Yarından itibaren de Ramazan'ı idrak etmeye başlayacağız. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan'ı hayırlı eylesin. Geçen sene başlattığımız bir uygulamayla her hafta bir, iki mahallede tüm ekipmanlarımız, iş makinelerimiz ve araçlarımızla tüm personel olarak mahallede temizlik faaliyetleri başlatıyoruz. Bugün de Osman Kavuncu ve Esentepe Mahallemizde kaba ve ince temizlikleri yapılacak. Muhtarlarımız da ekiple birlikte hareket ediyor. Tüm ekip olarak belediyemiz gün boyunca burada çalışma yapacak, yol tamirat ve bakımları olacak, su kanalları temizlenip ilaçlanacak, yollar süpürülecek. Yaz boyunca bu faaliyetlerimiz devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ