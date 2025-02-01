Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunu, otobüste hayatını kaybetti - Son Dakika
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Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunu, otobüste hayatını kaybetti

Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin\'in torunu, otobüste hayatını kaybetti

36. ve son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin Han'ın üçüncü kuşak torunu Sultanzade Prens Osman Rifat İbrahim, İspanya'nın başkenti Madrid'de seyahat ettiği otobüste kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Osman Rifat İbrahim'in kanser hastası olduğu öğrenildi.

01.02.2025 19:47
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Son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin Han'ın torunu Sultanzade Prens Osman Rifat İbrahim, Madrid'de kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Naaşı İsviçre'ye götürülerek ailesinin yanına defnedilecek.

SULTAN VAHDETTİN'İN TORUNU MADRİD'DE HAYATINI KAYBETTİ

Son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin Han'ın torunu Sultanzade Prens Osman Rifat İbrahim, hayatını kaybetti. Osman Rifat İbrahim'in İspanya'nın başkenti Madrid'de gündüz saatlerinde seyahat ettiği otobüste kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirtildi. 73 yaşındaki İbrahim'in kanser hastası olduğu öğrenildi.

Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunu, otobüste hayatını kaybetti

İSVİÇRE'DE DEFNEDİLECEK

İstanbul Topkapı Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve hanedan tarihçisi Doç. Dr. İbrahim Pazan'ın verdiği bilgiye göre, Osmanlı ve Kavalalı Hanedanı mensubu olan Osman Rifat İbrahim'in (73) naaşı gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İsviçre'ye götürülecek. Merhum sultanzade, Lozan kentinin Pully banliyösünde yer alan mezarlıkta 1977'de vefat eden babası Prens Amr İbrahim'in mezarına defnedilecek. Merhumun annesi Necla Hibetullah Sultan ise 2006'da Madrid'de vefat etmiş ve naaşı İstanbul'a getirilerek, annesi Rukiye Sabiha Sultan'ın Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabrinin yanına defnedilmişti.

OSMAN RİFAT İBRAHİM KİMDİR?

Aynı zamanda Kavalalı Hanedanı mensubu bir Mısır prensi olan Sultanzade Osman Rifat İbrahim'in annesi Necla Hibetullah Sultan, son Osmanlı padişahı Sultan Vahideddin Han'ın kızlarından Rukiye Sabiha Sultan'ın üçüncü kızıydı. Necla Hibetullah Sultan'ın babası ise Sultan Abdülaziz'in oğullarından son halife Abdülmecid Efendi'nin oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi idi. Merhume sultanzadenin babası Prens Amr İbrahim Kavalalı Hanedanı mensubu olup, Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın beşinci kuşak torunu idi. Sürgün sırasında 1951'de Kahire'de doğan ve hiç evlenmeyen Sultanzade Osman Rifat İbrahim hayatını Madrid'de sürdürüyordu. Mehmed Ali Paşa ve hanedanının tarihi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla 1991 yılında kurduğu Muhammed Ali Kraliyet Enstitüsü'nün (The Royal Institute Mohammed Ali) başkanlığını yürütüyordu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunu, otobüste hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender seker:
    darısı tüm Osmanlı torunlarına 12 23 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Osmanlıyla baas rejimi aynı mantık 4 8 Yanıtla
  • Murat:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 7 2 Yanıtla
  • Ali:
    Sen neyin torunusun yaraaaabandi 4 1 Yanıtla
  • yusuf ÇAKMAK:
    Osmanlı torununun ne işi var Madrid de ne işi var isviçrede 2 0 Yanıtla
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