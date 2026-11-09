Osman San sürücülere derin suda turbo ve fren riski ile kışlık antifriz uyarısı yaptı

Yağışlı havaların etkisini artırmasıyla birlikte sürücüleri uyaran oto tamircisi Osman San, derin su birikintilerine hızlı girilmemesi gerektiğini belirterek, "Turbo suyu emebilir, bu da motorun içine basılmasına yol açabilir. Ayrıca kış öncesi antifriz ihmal edilmemeli" dedi.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlamasıyla birlikte araç sahipleri kışlık bakım için tamirhanelerin yolunu tuttu. Kış mevsiminde araçlarda karşılaşılan risklere ve yapılması gereken bakımlara değinen oto tamircisi Osman San, özellikle yağışlı havalarda oluşan su birikintilerinin araç mekaniğinde ve sürüş güvenliğinde ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

"Büyük su birikintilerine mümkün olduğunca girmemek gerekiyor"

Derin sulara girildiğinde motorun zarar görebileceğini ve fren disklerinin deforme olabileceğini ifade eden San, "Sürücüler su birikintilerine girdikleri zaman çok derin sularda seyir halinde gitmemeleri lazım. Büyük su aldıkları zaman intercooler boruları aşağıda olduğu için turbo suyu emebilir. Bu da direkt suyu motorun içine basabilir. Mümkün olduğunca bu sulara girmemeleri gerekiyor. Ayrıca sıcak fren diski ve balatası suyla temas ettiğinde hızla soğuyor, bu sefer de döküm atma yapabiliyor, frene basıldığında titreme oluşturabiliyor. 60-70 kilometre hızla su birikintisine girildiği zaman araba savrulabilir veya atabilir. Bu durumlarda suyu gördükleri zaman çok yavaş geçmeleri veya sudan hiç geçmemeleri gerekir" diye konuştu.

"Antifriz araç için çok büyük öneme sahip"

Kış gelmeden önce periyodik kontrollerin ve antifriz ölçümünün yaptırılması gerektiğini hatırlatan San, "Antifriz ölçümleri, hidrolik, lastik ve ön takım kontrolleri zaten kış hazırlığı kapsamında yapılıyor. Antifriz araçta çok büyük öneme sahip. Antifriz konulmadığı zaman korozyon ve küflenme yapıyor; radyatör deliniyor, devridaim pompası, bilyası ve hortumlar bozuluyor, kalorifer peteği ısıtmamaya başlıyor. Sürücülerin kış gelmeden bu kontrolleri yaptırması mağduriyetleri önleyecektir. Ayrıca soğuk havalarda dizel araçlarda kızdırmayı bekleyip marşa basmak, çalıştıktan sonra da 30-40 saniye rölantide bekleyip hareket etmek gerekir" ifadelerini kullandı.