Osman Saraç, 4. Kez Başkan Seçildi
22.05.2026 12:28
Osman Saraç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi'nde 4. kez başkan olarak seçildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi'nde Osman Saraç, kullanılan oyların tamamını alarak 4. kez başkan seçildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi'nin 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Osman Saraç, tek aday olarak girdiği seçimde kullanılan 21 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Dernek lokalinde yapılan kongrede üyeler yoğun katılım gösterirken, divan başkanlığını A. Hulusi Karakus, Basri Aman, Naide Uçar ve Selahattin Aktaşoğlu yaptı. 152 üyesi bulunan derneğin kongresinde üyeler oylarını kullanarak yeni yönetimi belirledi.

Seçim sonunda güven tazeleyen Osman Saraç, 4. kez başkanlık görevine getirildi. Kongrede ayrıca yönetim, denetim ve üst kurul delegeleri de belirlendi.

Yönetim kurulu asil üyeliklerine Osman Saraç, Mustafa Akar, Hüseyin Koçer, Mehmet Ali Demirbulat ve Mümin Dönmez seçildi. Yönetim kurulu yedek üyeliklerinde ise Ali Kayraklı, Veli Çetin, Mehmet Çürük, Hasan Hüseyin Ertekin ve Halil Ertürk yer aldı.

Denetim kurulu asil üyeliklerine Mustafa Kasık, Sıtkı Değirmenci ve Ahmet Kurtoğlu seçilirken, yedek üyeliklere Mustafa Malçok, İbrahim Turhan ve İsmail Pulat getirildi.

Genel merkez kurulu için belirlenen üst kurul delegelerinde asil olarak Osman Saraç, Mustafa Akar ve Hüseyin Koçer görev aldı. Yedek delegeliklere ise Mümin Dönmez, Mehmet Ali Demirbulat ve Mustafa Kasık seçildi.

Kongre sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Osman Saraç, kendilerine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, gazilerin haklarının korunması ve sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi adına çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

