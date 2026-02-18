Osman Zeki Şahin, Mimarlar Odası'na Adaylığını Duyurdu - Son Dakika
Osman Zeki Şahin, Mimarlar Odası'na Adaylığını Duyurdu
18.02.2026 09:47
Osman Zeki Şahin, Balıkesir Mimarlar Odası seçimlerinde yeşil liste ile aday olduğunu açıkladı.

22 Şubat'ta TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesinde yapılacak olan seçimlerde Mimar Osman Zeki Şahin, TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi çatısı altında aday olduğunu duyurdu.

Osman Zeki Şahin, yepyeni bir yönetim anlayışını katılımcı hale getirmek, mesleki dayanışmayı güçlü kılmak ve temsil gücünü etkinleştirmek amacıyla yola çıktıklarını ifade etti. Seçimlerde yeşil liste ile yönetime aday olduklarını ve meslektaşlarının her şatta yanında olacaklarını belirterek, Balıkesir Mimarlar Odası Şube Yönetimi'ne adaylığını açıklayan mimar, mesleki birikimini ve kurumsal deneyimini oda çalışmalarını güçlendirmek amacıyla ortaya koyduğunu belirtti. 28 yıllık meslek pratiği, uzun süreli serbest çalışma deneyimi, 12 yıl akademide yürütülen stüdyo çalışmaları ve yerel yönetimde devam eden görevin yanı sıra TMMOB çatısı altındaki delegelik ve yönetim kurulu üyeliği deneyimiyle aday olduğunu ifade eden mimar, hedeflerinin katılımcı, kapsayıcı ve sahada etkin bir oda yapısı oluşturmak olduğunu ve öğrenci, genç mimar, serbest çalışan, kamu çalışanı ve emekli mimarları kapsayan bir yönetim anlayışı benimseneceği, kurumlarla yapıcı ve sürekli diyalog kurulacağı ve Mimarlar Odası'nın TMMOB'nin ana bileşeni olma sorumluluğunun Balıkesir ölçeğinde daha görünür ve etkin biçimde yerine getirileceği söyledi. "Şimdi değişim zamanı" vurgusuyla yola çıktıklarını belirten aday, Değişimci Mimarlar olarak mesleğin geleceği, oda yapısının güçlendirilmesi ve mimarın kamusal alandaki itibarının artırılması için canla başla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeki Şahin, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

