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Osmancık'ın merkez ve genel nüfusu arttı - Son Dakika

Osmancık'ın merkez ve genel nüfusu arttı

04.02.2022 16:07
Osmancık'ın merkez ve genel nüfusu arttı

Çorum'un Osmancık İlçesi'nin genel nüfusu, bir önceki yıla göre 451 kişi artarak 2021 yılı sonunda 43 bin 634 oldu.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nin genel nüfusu, bir önceki yıla göre 451 kişi artarak 2021 yılı sonunda 43 bin 634 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarını açıkladı. Buna göre Osmancık'ın köylerle birlikte genel nüfusu bir önceki yıla göre 451 kişi artarak 43 bin 634 oldu. İlçe merkez nüfusu ise bin 695 kişi artarak 30 bin 781'e yükseldi. Bir önceki yıl 14 bin 097 olan köy nüfusu ise Bin 244 kişi azalarak 12 bin 853'e düştü. - ÇORUM

Osmancık'ın merkez ve genel nüfusu arttı
Osmancık'ın merkez ve genel nüfusu arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu, Osmancık, Hisarcık, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmancık'ın merkez ve genel nüfusu arttı - Son Dakika


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