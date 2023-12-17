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Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi kursiyerleri sergi açtı - Son Dakika
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Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi kursiyerleri sergi açtı

Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen ürünler, Çorum'daki bir AVM'de düzenlenen sergiyle sergilendi. Sergiye Çorum Valisi, CHP Çorum Milletvekili ve diğer davetliler katıldı. Kursiyerlerin el işçiliğiyle yapılan ürünler büyük ilgi gördü.

Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi kursiyerleri sergi açtı
17.12.2023 - 18:51,
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Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi kursiyerleri, Çorum'daki bir AVM'de sergi açtılar.

Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen ürünler düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. AHL Park AVM giriş katında gerçekleştirilen açılışa Çorum Valisi Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İl Genel Sekreteri Recep Çıplak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makinacı, Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Dağlı yaptığı açılış konuşmasında, kadınların bilgi, beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması açısından ADEM'lerin son derece önemli olduğunu söyledi.

Kurdele kesiminden sonra stantları inceleyen Vali Dağlı, el işçiliği ile ürünler yapan kursiyerleri tebrik etti. Sergi standında kursiyerler tarafından üretilen dökme çikolata, reçel, turşular ile Osmancık fotoğraflı ve resimli seramik tabaklar ve diğer hediyelik eşyalar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Çorum Valiliği, Osmancık, Çorum, Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi kursiyerleri sergi açtı - Son Dakika
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