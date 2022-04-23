Osmancık'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Osmancık'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23.04.2022 17:22
Osmancık'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Osmancık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Osmancık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Osmancık Hükümet Konağı bahçesinde saat 09.30'da çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar Ada Spor Kompleksinde devam etti.

Düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in mesajının okunmasının ardından İlçe Eğitim Müdürü İdris Makineci günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Düzenlenen etkinlikte; şiirlerin okunması, "Ay Yıldızlı Bayrağım" adlı gösteri, halkoyunu, tekvando gösterisi, müzikli sandalye yarışması izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Öğrencilere ödülleri verildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde "Ulusal Egemenlik ve Çocuk" konulu resim çizme yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Cumhuriyet Savcısı tarafından verildi.

Kutlamalar protokol üyeleri, İlçede görev yapan idari amir ve temsilcileri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. - ÇORUM

Osmancık'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Osmancık'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Osmancık'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Osmancık'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Osmancık'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Osmancık'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Osmancık'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

YORUMLAR
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Ulusal Egemenlik, Osmancık, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmancık'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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