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Osmancık'ta sel suları köy yollarına zarar verdi

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sonrası bazı dereler taştı, yolların üzerinde çamur yığını birikti.

Osmancık'a bağlı Tepeyolaltı Köyünde öğleden sonra saat 15.00 sularında etkili olan gök gürültülü sağanak yağış bazı derelerin taşmasına neden oldu. Tepeyolaltı Köyü ile İskilip Saraycık Köyünü birbirine ulaştıran yolun bazı bölümleri derelerden taşan sel sularının getirdiği çamur ve toprak yığını ile doldu. Yolu kullanan araç sürücülerinin dikkatli ve kontrollü bir şekilde güçlükle geçiş yaptığı öğrenildi.