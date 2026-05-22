Osmancık\'ta Trafik Yoğunluğu Artıyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte, Çorum'un Osmancık ilçesinde trafik yoğunluğu başladı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, özellikle Samsun istikametinde araç trafiğinin sabah saatlerinden itibaren arttığı görüldü. Osmancık Şehir Geçişi Projesi kapsamında 6 şeritli bölünmüş kara yolunda İstanbul yönünde ulaşım normal seyrinde devam ederken, Samsun yönünde yoğunluğun belirgin şekilde arttığı gözlendi. Bayram tatili nedeniyle polis ekipleri de güzergah üzerindeki kavşaklarda tedbirlerini artırdı. Trafik akışını rahatlatmak amacıyla yoğunluk yaşanan noktalarda sinyalizasyon süreleri yeniden düzenlendi. Ekipler, sürücülerin trafik kurallarına uyması, takip mesafesini koruması ve dikkatli seyretmesi konusunda uyarılarda bulundu. - ÇORUM