Osmaneli Belediye Başkanı Zabıta Haftası\'nda Personellerle Bir Araya Geldi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanı Bekir Torun, Zabıta Haftası nedeniyle zabıta personelleri ile bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Zabıta Haftası nedeniyle zabıta personelleriyle bir araya gelerek gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Torun, "Zabıtalarımızın halkımızın güvenliği ve huzuru için gösterdiği özverili çalışmaları takdir ediyor, tüm zabıta personelimize teşekkürlerimi iletiyorum. Osmaneli Belediyesi olarak zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftası'nı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK