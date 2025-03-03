Osmaneli Belediyesi\'nden Öğrencilere Yangın Güvenliği Eğitimi

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Osmaneli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilere yangın güvenliği konusunda eğitim verdi.

Eğitimlerde, yangın anında nasıl davranılması gerektiği anlatıldı ve yangın tüpü kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Öğrencilerimizin bilinçlenmesi için kontrollü bir şekilde ateş yakılarak yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak aktarıldı. Hayati öneme sahip bu eğitimle, çocuklarımızın muhtemel bir yangın durumunda doğru müdahaleyi öğrenmeleri sağlandı. Osmaneli Belediyesi olarak, halkın güvenliği için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK