Osmaneli Belediyesi SGK ve Maliye borçlarını 225 milyon TL ödeyerek kapattı

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, son 2,5 yıllık süreçte Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ve Maliyeye cariler dahil toplam 225 milyon TL ödeme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bu tutarın 150 milyon TL'si nakit ödeme, 75 milyon TL'si ise arsa takası yoluyla karşılandı" dedi.

Osmaneli Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Bekir Torun başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantı sonrası meclis üyelerine bir bilgilendirme yapan Torun, "Gerçekleştirilen ödemeler sonucunda maliyeye olan borç tamamen kapatıldı. SGK kalan yaklaşık 50 milyon TL tutarındaki borç ise yeni yasal düzenleme kapsamında taksitlendirildi. Böylece belediyenin söz konusu borç nedeniyle karşı karşıya kaldığı yüksek faiz yükünün de önüne geçildi.Borçların kontrollü şekilde azaltılması ve faiz yükünün hafifletilmesiyle belediye kaynaklarının daha etkin ve sürdürülebilir biçimde kullanılması konusunda önemli bir kazanım elde edildi. Gerçekleştirilen bu mali disiplin ve liyakatli yönetimle Osmaneli Belediyesinin daha güçlü bir bütçe yapısına kavuşması, kaynakların yeni yatırımlara ve vatandaşlara sunulan hizmetlere daha fazla yönlendirilebilmesi açısından önemli bir adım atılmış oldu" dedi.