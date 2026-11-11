Osmaneli Ciciler'de yangından etkilenen alana 2 bin fidan dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Osmaneli Ciciler'de yangından etkilenen alana 2 bin fidan dikildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaneli Ciciler\'de yangından etkilenen alana 2 bin fidan dikildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Osmaneli Ciciler köyünde düzenlenen programda, yangınlardan etkilenen bölgeye 2 bin fidan dikildi. Kaymakam Tahir Yılmaz, fidanların geleceğe bırakılacak miras olduğunu belirterek ormanların korunmasına dikkat çekti.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyünde fidan dikim programı düzenlendi.

Osmaneli Kaymakam Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçe protokol üyeleri ve öğrencilerin katıldığı programda, geçmiş yıllarda orman yangınlarından etkilenen Ciciler köyü bölgesinin yeniden yeşertilmesi amacıyla 2 bin fidan toprakla buluşturuldu. Programda konuşan Kaymakam Tahir Yılmaz, ağaçlandırma çalışmalarının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu belirterek, ormanların korunmasının ve doğal yaşamın yeniden canlandırılmasının önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, geleceğe bırakacağımız bir nefes ve daha yeşil bir Türkiye'nin teminatıdır. Özellikle orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizin yeniden yeşermesi için hepimize önemli görevler düşüyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için ağaçlandırma çalışmalarına sahip çıkmalı ve doğamızı korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Program, protokol üyeleri ve öğrencilerin fidanları toprakla buluşturmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerTahir YılmazGüncelÇevreYaşamYerelMirasDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Palandöken Kaymakamı’na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull’u alıp kaçtı Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
14:24
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
13:50
Fenerbahçe’de bomba takas Asensio’ya karşılık Lookman
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31’de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 14:41:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Osmaneli Ciciler'de yangından etkilenen alana 2 bin fidan dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android