Osmaneli Ciciler\'de yangından etkilenen alana 2 bin fidan dikildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyünde fidan dikim programı düzenlendi.

Osmaneli Kaymakam Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçe protokol üyeleri ve öğrencilerin katıldığı programda, geçmiş yıllarda orman yangınlarından etkilenen Ciciler köyü bölgesinin yeniden yeşertilmesi amacıyla 2 bin fidan toprakla buluşturuldu. Programda konuşan Kaymakam Tahir Yılmaz, ağaçlandırma çalışmalarının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu belirterek, ormanların korunmasının ve doğal yaşamın yeniden canlandırılmasının önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, geleceğe bırakacağımız bir nefes ve daha yeşil bir Türkiye'nin teminatıdır. Özellikle orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizin yeniden yeşermesi için hepimize önemli görevler düşüyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için ağaçlandırma çalışmalarına sahip çıkmalı ve doğamızı korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Program, protokol üyeleri ve öğrencilerin fidanları toprakla buluşturmasının ardından sona erdi.