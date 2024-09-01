Osmaneli'de Ahşap Atölyesi Bank, Çardak ve Masa Üretimine Devam Ediyor - Son Dakika
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Osmaneli'de Ahşap Atölyesi Bank, Çardak ve Masa Üretimine Devam Ediyor

Osmaneli\'de Ahşap Atölyesi Bank, Çardak ve Masa Üretimine Devam Ediyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan ahşap atölyesinde çalışan görevliler, ilçenin bank, çardak ve masa ihtiyacını karşılamak için üretim yapmaya devam ediyor. Üretilen bank ve masalar, parklar ve bahçelerde kullanılarak hem estetik açıdan güzel bir görüntü oluşturuyor hem de halkın daha rahat vakit geçirmesini sağlıyor.

01.09.2024 12:56  Güncelleme: 13:01
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ahşap atölyesinde çalışan görevliler bank, çardak ve masa üretimine devam ediyor.

Osmaneli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ahşap atölyesinde ustalar ve görevliler ilçenin bank, çardak ve masa ihtiyacını karşılamak için çalışıyor. İlçenin daha güzel ve yaşanılabilir olması için hem estetik açıdan güzel duran hem de kullanışlı olan bank, çardak ve masa üretimleri parklar ve bahçelerde yerini alıyor.

Osmaneli'nde halkın daha rahat vakit geçirmesi için parklar ve bahçelerde yer alan yeni bank ve masalar aynı zamanda beğeni toplamaya devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli'de Ahşap Atölyesi Bank, Çardak ve Masa Üretimine Devam Ediyor - Son Dakika

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