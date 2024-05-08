Osmaneli'de Mezarlık Temizliği ve Bakım Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Osmaneli'de Mezarlık Temizliği ve Bakım Çalışmaları Başladı

Osmaneli\'de Mezarlık Temizliği ve Bakım Çalışmaları Başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'un talimatlarıyla mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmaları başlatıldı. İlaçlama ve ot temizliği yapılan mezarlıkların daha temiz bir ortamda ziyaret edilmesi hedefleniyor.

08.05.2024 10:37  Güncelleme: 10:40
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bakım ve temizlik çalışmaları başladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'un talimatlarıyla ilçe genelinde mezarlıklarda yabani ot temizleme ve ot ilaçlama çalışmaları başladı.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce merkezde yer alan 2 mezarlıkta eş zamanlı yürütülen çalışmada ilaçlama ve tırpanla ot temizliği yapıldı. Başkan Bekir Torun yaptığı açıklamada, "Kültürümüzde önemli bir yer teşkil eden mezarlık ziyaretlerinin yıl içerisinde ve bayramlarda daha temiz bir ortamda yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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