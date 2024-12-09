Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli İlçe Müftüsü Recep Işıldar bir araya gelerek, müftülük olarak ilçeye yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli İlçe Müftüsü Recep Işıldar'ı ziyaretinde ilk olarak müftülük binasını gezdi. Ardından bir araya ikili müftülük olarak ilçeye yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Kaymakam Kılıç, ilçe müftülüğünü ilgilendiren konularda istişare ve değerlendirmelerde bulunarak görevli personellere işlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Osmaneli'de Müftülük Çalışmaları Değerlendirildi - Son Dakika
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