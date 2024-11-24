Osmaneli'de Öğretmenler Günü Kutlandı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri Atatürk Anıtına Çelenk sunumu ile başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve ilçede görev yapan öğretmenlerin katılımı ile Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlçedeki 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çeşitli programlar ile kutlanıyor. - BİLECİK