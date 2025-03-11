Osmaneli\'de Su Arızası Sorunu ve Yeni Proje Müjdesi

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçede yaşanan su arızasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Hatalı ve izinsiz hafriyat dökümünün neden olabileceği sorunları acı bir şekilde tecrübe ettik" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, hafta sonu ilçelerinde yaşanan su arızasının çalışanların büyük özveriyle ve zorlu şartlarda çalışarak onardığını söyledi. Yaşanan su arızası sonrası Kalyon İnşaat'ın 3 yıl önce Yüksel Hızlı Tren tünel inşaatından çıkan hafriyatı doldurduğu noktada meydana geldiğini belirten Torun, "50 metrelik bir tepeyi ortadan kaldırarak müdahale ettik. Destekleriniz sayesinde motivasyonumuzu hiç düşürmedik. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

"Yasal işlem başlatılacak"

Başkan Torun, hatalı ve izinsiz hafriyat dökümünün neden olabileceği sorunları acı bir şekilde tecrübe ettiklerini belirtti. Sorumlu firma ile ilgili yasal sürecin en kısa zamanda başlatılacağını ifade etti. Başkan Torun, aynı anda Karasu hattında da bir arıza meydana geldiğini ve bu nedenle su alamadıklarını belirterek, "Su arızası nedeniyle durumun vahametini bilmedikleri için kendilerine kızan vatandaşlar olabileceğini, ancak kendilerinin sorunu oluşturan değil, çözen kişileriz" dedi.

"Yeni su hattı projesi"

Başkan Torun, göreve geldikleri 5 Nisan'dan hemen 2 gün sonra, 7 Nisan'da İller Bankası üzerinden yeni su hattı projesine başlanmasının yerinde bir hareket olduğunu vurgulayarak, "İller Bankası'nın yeni su hattı projelendirmesinin tamamlandığını ve ihale sürecine geçilecek" dedi. - BİLECİK