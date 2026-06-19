Osmaneli Mezarlığında Düzenleme Çalışmaları

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde mezarlıkta çit ve düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar Köyü'nde köy mezarlığında çit yapımı ve çevre düzenleme çalışması yapıldı. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Balçıkhisar Köy Mezarlığı'nda tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Mezarlık alanında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında alanın daha güvenli, düzenli ve korunaklı hale getirildiği belirtildi. Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla yapılan düzenlemenin köyde memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri amacıyla yapılan bu çalışmaların köyümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK