Osmaneli\'nde 100\'üncü yıl coşkusu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, ilçe oluşunun 100'üncü yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Osmaneli'de gerçekleştirilen 100' üncü yıl etkinlikleri kapsamında Yeni Belediye Hizmet Binası'nın açılışı da yapıldı. Programa Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende önceki dönem belediye başkanlarına plaket takdim edildi. Kutlama programında folklor ve mehteran gösterileri sahne alırken, çocuklar için hazırlanan oyun alanları ve çeşitli ikramlar etkinliğe renk kattı. İlçe genelinde yoğun katılımla gerçekleşen program, 100' üncü yıl coşkusunu ve birlik beraberlik duygusunu ön plana çıkardı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Osmaneli'mizin 100' üncü yılını gururla kutluyor, ilçemize kazandırdığımız hizmet binasının hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK