33 yıllık gelenek Bilecik\'te yaşatıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 33'üncü Geleneksel Avcı ve Atıcı gerçekleştirildi.

Osmaneli ilçesinde Osmaneli Merkez Avcılar Kulübü tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Geleneksel Avcı ve Atıcı Bayramı, geniş katılımla gerçekleştirildi. Geleneksel hale gelen etkinlik, avcılık ve atıcılık kültürünü yaşatırken, vatandaşları da bir araya getirdi. Programa Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılar gün boyunca düzenlenen programlarda keyifli vakit geçirirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "33'üncü Geleneksel Avcı ve Atıcı Bayramı'nın düzenlenmesinde emeği geçen Osmaneli Merkez Avcılar Kulübümüze teşekkür ediyor, programa katılan tüm hemşehrilerimize keyifli ve güzel bir etkinlik diliyorum" dedi. - BİLECİK