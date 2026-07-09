Osmaneli\'nde Dev Yayın Balığı Yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'nde yaklaşık 40 kilogram ağırlığında dev yayın balığı yakalandı.

Osmaneli'nde yaşayan amatör balıkçı Yusuf Baykal, Sakarya Nehri'nde avlandığı sırada oltasına dev bir yayın balığı takıldı. Uzun uğraşlar sonucu karaya çıkarılan yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki balık, görenleri hayrete düşürdü. Boyu ve ağırlığıyla dikkat çeken yayın balığı, kısa sürede çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti.

Avın ardından konuşan Yusuf Baykal, bu büyüklükteki balıkları Osmaneli'nde her yıl yakaladıklarını belirterek, "Sadece Osmaneli'nin toprakları değil, nehirleri de oldukça verimli ve bereketli" dedi. - BİLECİK