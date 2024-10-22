Osmaneli\'nde Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Etkinliği Düzenlendi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanı Bekir Torun öncülüğünde sağlıklı yaşam ve egzersiz etkinliği düzenlendi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, zabıta ve itfaiye müdürlükleri personelleriyle birlikte sağlıklı yaşam adı altında koşu ve egzersiz etkinliği düzenledi. Bu etkinliğin haftada bir yapılacağını anlatan Başkan Torun, "Sağlıklı bir yaşam için sporun önemine dikkat çekmek istiyoruz. Hem çalışanlarımızın fiziksel ve mental sağlığını desteklemek hem de takım ruhunu güçlendirmek için bu etkinlikleri düzenli olarak sürdüreceğiz. Amacımız, hem kendi personelimize hem de halkımıza sağlıklı yaşam konusunda örnek olmaktır" dedi.

"Aktif ve dinamik bir yaşam tarzını teşvik etmeye devam edeceğiz"

Torun, açıklamasının devamında, "Bu etkinliklerin yanı sıra, Osmaneli Belediyesi, toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmayı da hedefliyor. Gelecek haftalarda farklı spor etkinlikleriyle bu sürecin daha da genişletilmesi planlanıyor. Sporun, bireylerin hayatına kattığı değerleri vurgulayarak, aktif ve dinamik bir yaşam tarzını teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK