Osmaneli'nde Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaneli'nde Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Etkinliği Düzenlendi

Osmaneli\'nde Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Etkinliği Düzenlendi

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla koşu ve egzersiz etkinliği düzenledi. Etkinlikler haftada bir yapılacak ve sporun önemine vurgu olacak.

22.10.2024 10:33  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanı Bekir Torun öncülüğünde sağlıklı yaşam ve egzersiz etkinliği düzenlendi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, zabıta ve itfaiye müdürlükleri personelleriyle birlikte sağlıklı yaşam adı altında koşu ve egzersiz etkinliği düzenledi. Bu etkinliğin haftada bir yapılacağını anlatan Başkan Torun, "Sağlıklı bir yaşam için sporun önemine dikkat çekmek istiyoruz. Hem çalışanlarımızın fiziksel ve mental sağlığını desteklemek hem de takım ruhunu güçlendirmek için bu etkinlikleri düzenli olarak sürdüreceğiz. Amacımız, hem kendi personelimize hem de halkımıza sağlıklı yaşam konusunda örnek olmaktır" dedi.

"Aktif ve dinamik bir yaşam tarzını teşvik etmeye devam edeceğiz"

Torun, açıklamasının devamında, "Bu etkinliklerin yanı sıra, Osmaneli Belediyesi, toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmayı da hedefliyor. Gelecek haftalarda farklı spor etkinlikleriyle bu sürecin daha da genişletilmesi planlanıyor. Sporun, bireylerin hayatına kattığı değerleri vurgulayarak, aktif ve dinamik bir yaşam tarzını teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bekir Torun, Osmaneli, bilecik, Sağlık, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaneli'nde Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 20:03:19. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaneli'nde Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.