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BİLECİK (İHA) – Osmaneli'nin tarihi Hamide Hatun Cami'nin şadırvanı hizmete açıldı.

Bilecik'in tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan Osmaneli ilçesinin en eski camisi olan Hamide Hatun (Kırgıllı) Cami'ne uzun süredir eksik şadırvanı yapılarak, hizmete açıldı. Kadınlar ve erkekler için ayrı abdesthane ve tuvaletlerin yer aldığı şadırvanın hizmete girdiğini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Osmaneli Belediyesi olarak, ilçemizin tarihi değerlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Yakında çevre düzenlemesiyle birlikte cami ve çevresi daha kullanışlı ve özenli hale gelecek. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK