Osmaneli, "Sakin Şehir" olma yolunda - Son Dakika

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinin fahri danışmanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu ile bir araya gelerek, "Sakin Şehir" projesinin değerlendirdiler.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Şahin, Osmaneli Belediyesi projelerine destek veren ve her zaman katkılarıyla, önerileriyle değer katan Prof. Dr. İsa İpçioğlu liderliğini yaptığı "Cittaslow" projesinin proje ekibiyle birlikte bir değerlendirme yaptıklarını söyledi. Osmaneli Belediyesinin projeye üye olmak için müracaatını yaptığı Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin destekleriyle projenin planlandıkları gibi yürüdüğünü anlatan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Cittaslow, 1999 yılında İtalya'da kurulmuş uluslararası bir belediyeler birliğidir. Kelime kökeni İtalyanca 'Citt' olan şehir ve İngilizce 'Slow' olan yavaş kelimelerinin birleşmesiyle türetilen 'Sakin Şehir' anlamında kullanılmaktadır. Cittaslow hareketinin kuruluş amacı kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkarak küreselleşme sonucu ortaya çıkan kentlerin birbirine benzemesine, aynılaşmasının önüne geçilmesidir. Kentlerin yönetilirken yerel yemeklerine, yöresel mimarisine, geleneklerine, göreneklerin, zanaatlarına, esnafına sahip çıkılması ve desteklenmesi, birliğin üye kentler için ortaya koyduğu kriterler vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır. Cittaslow Uluslararası Birliği'ne üye olmak isteyen kentler, birliğin belirlediği 7 kriter çerçevesinde projeler geliştirmesi bu projeleri belgeleyerek bir başvuru dosyası haline getirmesi gerekmektedir. Kentler kriterler çerçevesinde faaliyetlerin üzerinden kriterlerin gerçekleştirilme oranına göre değerlendirilmekte ve puan almaktadır. Bir kentin Cittaslow olması için Cittaslow felsefesine uygun hareket etmesi, nüfusunun 50 bin altında olması ve birliğe sunduğu başvuru dosyası üzerinden yapılan değerlendirmeden geçer puan alması gerekmektedir. Başvuru sürecinde aday kentlere Genel Merkez'den veya Ulusal Ağlardan temsilciler giderek yerinde değerlendirme yapabilir. Cittaslow üyelik kriterleri şu alt başlıklarda yer almaktadır" dedi. - BİLECİK