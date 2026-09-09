Osmanelispor PGL öncesi kadrosunu Osman Aydemir ve Taha Yasin Yenigün ile güçlendirdi - Son Dakika
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Osmanelispor PGL öncesi kadrosunu Osman Aydemir ve Taha Yasin Yenigün ile güçlendirdi

Osmanelispor PGL öncesi kadrosunu Osman Aydemir ve Taha Yasin Yenigün ile güçlendirdi
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Bilecik'i 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde temsil edecek Osmanelispor, kadrosuna Osman Aydemir ve Taha Yasin Yenigün'ü kattı. Şampiyon kadrosunu koruyan kırmızı-yeşilli ekip, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

Bilecik'i 2026-2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor, 2 takviye daha yaptı.

2025-2026 futbol sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig yeni adıyla PGL yükselen Osmanelispor, yeni sezon öncesi çalışmalara başladı. 'İmparator' lakaplı ve takımı geçen sezon şampiyon yapan Hasan Kol ile yolla devam Osmanelispor, Bodrumspor ve Sakaryaspor'dan da olmak üzere bir futbolcu kadrosuna kattı. Son olarak Osman Aydemir ve Taha Yasin Yenigün ile anlaşan kırmızı-yeşilli ekibin lige renk katacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmanelispor PGL öncesi kadrosunu Osman Aydemir ve Taha Yasin Yenigün ile güçlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmanelispor PGL öncesi kadrosunu Osman Aydemir ve Taha Yasin Yenigün ile güçlendirdi - Son Dakika
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