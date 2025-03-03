Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Güneybudaklar\'da İftar Programına Katıldı

Yerel

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Güneybudaklar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katılarak orucunu vatandaşlar ile birlikte açtı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Güneybudaklar Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen mahalle iftarına katıldı. İftar programında vatandaşlarla sohbet eden ve Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşan Başkan Aydın, Ramazan ayında kalabalık sofralarda iftar yapıyor olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen iftar programında, akşam ezanının okunmasının ardından hep birlikte dua edilerek oruç açıldı

Birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı Ramazan'da, vatandaşlarla birlikte iftar yapmanın huzurunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Aydın, "Ramazan ayının maneviyatını ve güzelliğini vatandaşlarımızla birlikte aynı sofralarda buluşarak yaşıyoruz. Ramazan, sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda birlikte olmanın, yardımlaşmanın ve sevgiyle kucaklaşmanın da zamanı. Güneybudaklar Mahalle Muhtarımız Ali Öztürk'ün öncülüğünde düzenlenen iftar programı için tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını kutluyorum. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin" dedi. - BURSA