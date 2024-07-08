Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Yıldırım İlçe Başkanı ve yönetimini ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Yıldırım İlçe Başkanı ve yönetimini ağırladı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Yıldırım İlçe Başkanı ve yönetimini ağırladı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Başkan Aydın, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

08.07.2024 13:19  Güncelleme: 13:20
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kendisini ziyarete gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün ve yönetim kurulu üyelerini, makamında ağırladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydın, "Şehrimizde birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek hizmetler üretiyoruz. İnşallah önümüzdeki 5 yıl çok güzel geçecek. Adil ve eşit yönetim ilkesini her yerde göstereceğiz. Gençlerimize, kadınlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkacağız. Şeffaf olacağız, ulaşılabilir olacağız. Halkçı belediyecilik anlayışı ile çok çalışacağız. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesin hayatını kolaylaştıran, ilçemize güzellik katan hizmetleri bir bir yurttaşlarımızla buluşturacağız" diye konuştu.

Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün de misafirperverliğinden dolayı Başkan Aydın'a teşekkür ederek, "Çalışmalarınızda ve ileriye yönelik yapacağınız tüm projelerinizde başarılar diliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Yıldırım İlçe Başkanı ve yönetimini ağırladı - Son Dakika

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