Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Halka Kapılarını Açtı

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçilmesinin ardından makamının kapılarını halka açtı. 3 günde 3 bin kişiyi ağırlayan Başkan Aydın, gösterilen teveccühe teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, merkezi hizmet binasında bulunan başkanlık makamının kapılarını, kendisine tebrik dileklerini iletmek isteyen vatandaşlara açmasının ardından Osmangazililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı ile vatandaşları, belirli gün ve saat aralığında makamında kabul eden Başkan Aydın, üç günde 3 bin kişiyi ağırladı. Başkan Aydın'ı görmek ve tebrik etmek isteyen 7'den 70'e binlerce kişi belediye binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Her misafirini güler yüzle karşılayarak, yakından ilgilenen Başkan Aydın, vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden dolayı büyük mutluluk yaşadı. Vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerine de kulak veren Başkan Aydın, "Osmangazi'de yaşayan her vatandaşın derdi, bizim derdimiz, sıkıntıları bizim sıkıntımızdır. Gerek vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesi, gerekse mahallelerimizin eksiklerinin giderilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Osmangazili vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, yaşamlarına kalite katacak hizmetleri bir bir hayata geçireceğiz" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin kapılarının sonuna kadar vatandaşa açık olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Üç gündür halkımızla kucaklaşıyoruz. Bu üç günde halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Seçimden önce söz verdiğimiz gibi kapılarımızı vatandaşlarımıza sonuna kadar açtık. Bizlere yoğun ilgi ve alaka gösteren halkımıza teşekkür ediyorum. Biz, ilçemizi halkımız ile birlikte yöneteceğiz dedik. Vatandaşlarımızın talep ve tebriklerini aldık. İnşallah bundan sonra Osmangazi ve Bursa'da vatandaşlarımız ile birlikte yürüterek, gülümseyeceğiz" diye konuştu. - BURSA