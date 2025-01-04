Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mahalle Ziyaretlerinde Esnaf ve Vatandaşların Taleplerini Dinledi - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mahalle Ziyaretlerinde Esnaf ve Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mahalle Ziyaretlerinde Esnaf ve Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Sakarya, Ulu ve Hacı İlyas mahallelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Aydın, mahallelerdeki sıkıntıların çözümü için gerekli çalışmaları başlatacaklarını belirtti.

04.01.2025 17:41  Güncelleme: 17:45
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, saha çalışmaları çerçevesinde Sakarya, Ulu ve Hacı İlyas mahallelerini ziyaret etti. Başkan Aydın, esnafın ve vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın mahalle ziyaretlerindeki son adresi Sakarya, Ulu ve Hacı İlyas mahalleleri oldu. Muhtarlık ziyareti ile başlayan saha çalışmasında, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aydın, gelen talep, öneri ve şikayetleri not aldı. İhtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Aydın, mahallelerdeki sıkıntıların çözülmesi adına gerekli çalışmaları başlattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Osmangazimizin her mahallesi, her sokağı çok değerli ama Sakarya Mahallesi'nin yeri bir başka benim için. Bugün Sakarya, Ulu ve Hacı İlyas Mahalleleri'nde komşularımızla bir araya gelerek hasret giderdik. Sohbetler ederek ihtiyaçlar ve beklentiler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Komşularımızla daha sık bir araya gelmek, onların taleplerini dinlemek ve birlikte çözüm üretmek benim için çok kıymetli. Samimi sohbetleri ve içten karşılamaları için mahalle sakinlerimize, ayrıca Sakarya Mahalle Muhtarı Nusret Aydın'a, Ulu Mahalle Muhtarı Sezen Fidan'a ve Hacı İlyas Mahalle Muhtarı Gökhan Duran'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mahalle Ziyaretlerinde Esnaf ve Vatandaşların Taleplerini Dinledi - Son Dakika

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