Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Muhtarlar Günü'nde Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yerel

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Muhtarlar Günü'nde Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Muhtarlar Günü\'nde Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda 136 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Programda birlik ve beraberlik mesajları verildi, muhtarların istek ve talepleri dinlendi.

19.10.2024 14:25  Güncelleme: 14:27
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla ilçede görev yapan mahalle muhtarıyla bir araya geldi. 136 mahalle muhtarının katıldığı programda, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen kahvaltıda Osmangazi ilçesinde görev yapan muhtarlar ile buluşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

136 mahalle muhtarının katıldığı programda, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha etkili hizmet sunulması konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Düzenlenen toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Vardar, Mutlu Esendemir, Mücahit Yıldızhan, Ahmet Tolga Kornoşor, İbrahim Emre Tonaroğlu, Hüseyin Eren Hersan, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda belediye başkan yardımcıları tek tek söz alarak kendilerini tanıtıp görev ve sorumluluklarındaki birimleri muhtarlara açıkladı.

Arzulanan Osmangazi ve Bursa'yı tekrar getirmemiz gerekiyor

Yerel demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan muhtarlar ile koordineli bir şekilde çalışarak Osmangazi'yi daha ileriye taşıyacaklarının altını çizen Başkan Aydın, "Biz seçim öncesi hazırlık yaparak bir kadro oluşturduk. Biz bu kadroyu Osmangazi'nin ihtiyaçlarına, liyakat, işi ehline verme cihetine göre bir kadro oluşturduk. Bu kadroyu başarılı olmak için oluşturduk. Biz başarılı olursak muhtarların talep ve sakıntılarını belli bir periyot içerisinde çözüme kavuşturursak muhtarlarımızda başarılı olur. Göreve geldiğimizden itibaren bu zamana muhtarlarımızla 6'ıncı kez bir araya geliyoruz. Göreve geldiğimizden

itibaren her ay bir muhtarlar toplantısı yaptık. Mahallelere giderek yaptığımız ziyaretler hariç, her yere yetişmeye çalışıyoruz. Takvim sıkışık talepler çok fazla ama imkanlar sınırlı bizde az kaynakla çok iş yapma derdindeyiz. Bizim başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz olağan üstü çalışıyor. Personellerimiz olmasa yurttaşlarımızın isteklerini yerine getiremeyiz. Onlarda bu sorumluluğun farkında olarak çalışıyorlar. 3 bin kişilik büyük bir aile olarak Osmangazi ve Bursa'da daha iyi bir yaşam standarttı ve hayat kalitesiyle arzulanan, yaşamı daha çok istenen yer haline Bursa'yı tekrar getirmemiz gerekiyor. Bunun için önümüzde zaman var şunu da çok iyi biliyoruz. Ben 8 yıl milletvekilliği yaptım, 8 gün gibi geçti, bu 5 yılın çok hızlı geçeceğini bildiğim için hızlı başladık. Bugün 15 veya 16'ıncı açılışımızı yapıyoruz. 29 Ekime kadar 4-5 tane açılış var

6-7 aylık süreçte 20 küsur tane temel atma, açılış ve diğer törenlerle birlikte hızlı giriş yaptık. Bundan sonrada hizmetlerimize devam edeceğiz. Ben tüm muhtarlarımızın günü kutluyorum. Muhtarlar bizim baş tacımız" dedi.

Erkan Aydın başkanımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor

Muhtarların istek ve taleplerini anında yerine getiren bir başkana sahip olduklarını belirten Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı,"Erkan Aydın, başkan'ın muhtarlar olarak kıymetini bilmemiz gerekiyor. Daha önce bizimle toplantı yaparak bir araya gelen Erkan başkanımıza muhtarlarımız bu toplantılarda taleplerini iletti başkanımız hemen yerine getirilmesi hususunda talimat verdi. Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü önemli bir gün bizi böyle bir günde böyle bir çatının altında toplayan başkanımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Osmangazi ilçesinde görev yapan muhtarlar günlerini kutlayarak böyle güzel bir organizasyonla kendilerini bir araya getiren Başkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Muhtarlar Günü'nde Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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