Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Spor Lokali Temelini Attı

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçimden önce verdiği sözleri yerine getirmeye başladı. Başkan Aydın, mazbatayı aldığının 48'inci gününde ilk yatırımı olan spor lokali temelini attı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi Osmangazi ilçesini karış karış gezip sorunları yerinde tespit eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hizmet bekleyen mahallelerde yatırımlara başladı. Çirişhane Mahallesi sakinlerinin talebi doğrultusunda gençleri spora kazandırmak adına inşa edilecek olan spor kulübü lokalinin temeli törenle atıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen temel atma törenine; CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Çirişhane Spor Lokali'nin temel atma töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti.

"136 mahallemizdeki ihtiyaçları tespit ettik"

Seçim öncesi verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bu mahallemize DAĞDER Başkanlığı ve milletvekilliği yaparken de defalarca geldik. İnşallah bundan sonrada gelmeye devam edeceğiz. Biz o dönemde buraları gezerken tespitler yaptık. Buradaki eski binanın yıkılmış olduğunu çok önceden yapmış olduğumuz ziyarette gördük. Az ilerideki muhtarlık binasının yukarısındaki boş alanı da tespit ettik. Osmangazi'nin 136 mahallesinde nerede ne eksik ve ihtiyaç hepsini tespit ettik. Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarına göre hizmetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

"Mazbatayı aldığımızın 48'inci günü ilk temelimizi attık"

Mazbatayı almasının üzerinden 48gün geçtiğini belirten Başkan Aydın, "Henüz görevimizdeki iki ayı bile doldurmadan temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu spor kulübü binamızı çok kısa sürede bitirip hizmete açacağız.Seçimden önce özellikle amatör sporlara ve spor kulüplerine destek olacağız demiştik. Madde bağımlılığı çok fazla arttığı için bu tür hizmetler halı saha, kulüp binası ve spor alanları çok önemli, bununda farkındayız. Hiç vakit kaybetmeden temelleri atıyoruz. İnşallah bir hafta sonra Hamitler Mahallesinde ilk kreşimizin temelini atacağız. Bir sonraki hafta halk lokantamızın açılışı olacak, sonraki hafta ise Genç Kafe'nin açılışını açılışını gerçekleştireceğiz. Daha sonraki hafta ise kadınlara özel jimnastik merkezinin açılışını yapacağız"diyerek sıradaki yatırımların müjdesini verdi.

Belediye olarak insan odaklı hizmetler üretmeye önem verdiklerini kaydeden Aydın, "Vatandaşlarımızdan toplanan vergilerin, yine vatandaşımıza hizmet olarak dönmesi için bütün ekibimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz, bundan sonrada çalışmaya devam edeceğiz. Temelini attığımız Çirişhane Spor Lokalinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da yaptığı konuşmada, "Erkan Aydın Başkanımız bugün burada CHP'li sosyal belediyecilik anlayışının örneğini burada göstererek halka hizmet etme noktasında bundan sonraki süreci nasıl yönetileceğini ve nasıl hizmet anlayışı olacağını ortaya koymuş oldu. Bundan sonra Osmangazi her zamankinden çok farklı olduğunu göreceksiniz. Bugüne kadar yaşanmamış ve hizmet alınmamış bütün noktalarda Osmangazi Belediyesi'nin bundan sonra eli değecek Osmangazi Belediyesi, halkla beraber bütün proje ve çalışmaların merkezine insanı alan bir anlayışla Osmangazi'de herkes kendini mutlu ve huzurlu hissedecek" dedi.

CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten de, "Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın 31 Mart seçimleri öncesi saha çalışmalarında söylediği gibi her mahalleye dokunacağız sözünün ilkini bugün ÇirişhaneMahallesinde temel atma töreniyle başlatıyoruz. Bundan dolayı değerli başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çirişhane Mahalle Muhtarı Nedim Çapa ise Başkan Aydın'a teşekkür ederek, "Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Seçimin üzerinden çok kısa zaman geçmesine rağmen ilk hizmeti mahallemizin alması bizim için büyük mutluluk oldu. Böyle bir hizmeti mahallemize kazandıracağı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Çirişhane Spor Lokali inşaatının temeline ilk beton döküldü. - BURSA