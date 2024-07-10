Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların talep ve isteklerini yerinde dinliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların talep ve isteklerini yerinde dinliyor

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların talep ve isteklerini yerinde dinliyor

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinliyor. Aydın, vatandaşların talepleri doğrultusunda Koğukçınar, Gülbahçe, Selamet ve Başaran mahallelerini ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinleyerek isteklerini yerine getirme sözü verdi.

10.07.2024 12:44  Güncelleme: 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların talep ve isteklerini yerinde dinleyerek çözüm üretiyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinliyor. Aydın, vatandaşların talepleri doğrultusunda Koğukçınar, Gülbahçe, Selamet ve Başaran mahallelerini ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinleyerek isteklerini yerine getirme sözü verdi. İlk olarak Gülbahçe Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Aydın, burada vatandaşların Gülbahçe Camii çevresinin kamulaştırma isteklerini dinledi. Aydın, vatandaşların cenaze namazlarında yer sıkıntısı nedeniyle cami etrafının kamulaştırılıp alan açılması talebini yerinde inceleyerek hizmet sözü verdi. Mahallede bulunan yeşil alanın da korunacağını ifade eden Başkan Aydın, daha sonra Başaran Mahallesi'ne geçti. Başaran Mahallesi sakinlerinin bankamatik ve parktaki bank talebini anında çözüme kavuşturan Başkan Aydın, ardından Koğukçınar Mahallesi'nde taksici esnafıyla kahvaltıda buluşarak esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi.

Osmangazi'nin 136 mahallesini tek tek ziyaret ederek hizmetleri ortak akılla hayata geçireceklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Gülbahçe, Selamet ve Başaran mahallelerini ziyaret ederek muhtarlarımızla mahallelerdeki sorunları yerinde tespit ettik. Notlarımızı aldık, ilgili birimlerimize talimatlarımızı verdik. İnşallah kısa sürede mahallelerdeki sorunları yerine getireceğiz. Gülbahçe Camii'nin yanında bulunan binaların kamulaştırılmasıyla ilgili çalışmayı başlatıyoruz. Caminin etrafını açarak yurttaşlarımıza nefes alabilecekleri alan oluşturacağız. Bundan sonra da hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar da mahallelerine kadar gelip istek ve taleplerine dinleyip hizmet sözü veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. Başkan Aydın, ziyaretlerini ise eğitime büyük destek veren Firuzan Altu'yu (92) ziyaret ederek sonlandırdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Erkan Aydın, Osmangazi, Aydın, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların talep ve isteklerini yerinde dinliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
12:09 Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
13:45 Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
12:32 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor
12:11 Kariyerinde bir ilki yaşayacak Mario Balotelli’den sürpriz hamle Kariyerinde bir ilki yaşayacak! Mario Balotelli'den sürpriz hamle
11:58 Usta isimler aynı kadroda Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi Usta isimler aynı kadroda! Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi
11:40 Araç muayenesinde emsal karar Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 14:15:35. #1.12#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların talep ve isteklerini yerinde dinliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement