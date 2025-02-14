Osmangazi Belediye Başkanı\'ndan Sevgililer Günü\'nde Nikah Sürprizi

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah kıydıracak çifte sürpriz yaparak nikahlarını kıydı.

Nikahlarını en özel günde kıydırmak için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü nikah tarihi olarak seçen çiftler nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi de bu özel günde evlenmek isteyen çiftler tarafından yoğun ilgi gördü. Sevgililer Günü'nde her 15 dakikada bir nikah kıyılırken bu özel günde onlarca kişi Merinos Nikah Dairesi'nde nikahını kıydırdı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenen çiftlere sürpriz yapmak isteyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi'nde Minel Kaya ve Oğuzhan Yavuz çiftinin nikahını kıydı. En özel günde nikah tarihi alan çift nikahlarını kıymak için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı karşılarında görünce büyük mutluluk yaşadı. Başkan Aydın, Kaya ve Yavuz, çiftinin nikahını aile bireyleri ve şahitlerin huzurunda kıyarak çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Evlenecek çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyerek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Allah mutlu mesut etsin, bir ömür boyu sağlık, huzur ve bereketli, güzel bir ömrünüz olsun. Atatürk ve Cumhuriyetçi çocuklarla yuvanızın şenlenmesini diliyorum. Gelin ve damada birkaç tavsiyemiz olacak, gelin hanım az önce damadın ayağına bastın, ayağa bas damarına basma o zaman mutlu olursunuz. Damat bey son sözü her zaman sen söylüyorsun o da peki karıcığım olacak" dedi.

Başkan Aydın, nikahını kıydığı çifte günün anısına hediye takdim etti. Genç çift, sürpriz yaparak nikahlarını kıyan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA