Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs'ta Türk Bayrağı dağıtacak - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs'ta Türk Bayrağı dağıtacak

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs\'ta Türk Bayrağı dağıtacak

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtacak.

14.05.2024 16:43  Güncelleme: 16:44
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Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtacak.

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın en güzel şekilde kutlanması için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Bayramın dolu dolu geçmesi adına spor, müzik ve eğlence dolu bir program hazırlayan Osmangazi Belediyesi, kutlamaları daha coşkulu bir hale getirmek adına vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtacak. Vatandaşlar, 16 Mayıs Perşembe gününden itibaren Osmangazi Belediyesi merkez binası ile Soğanlı Kültür Merkezi'nde kurulacak olan standartlardan dağıtılacak Türk bayraklarını ücretsiz olarak alabilecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da Milli Mücadele'nin meşalesini yakmasının 105'inci yılını büyük gurur ve coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve özlemle anarken, ilçemizin her penceresinde, her yerinde Atamız ve şanlı bayrağımız olsun istedik. Vatandaşlarımızı evlerini, iş yerlerini, sokaklarını şanlı bayrağımızla ve donatmaya davet ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs'ta Türk Bayrağı dağıtacak - Son Dakika

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