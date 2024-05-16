Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs\'ta ücretsiz Atatürk posteri dağıttı

Yerel

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı vatandaşların coşkuyla kutlaması için ücretsiz Atatürk posteri dağıttı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Osmangazi Belediyesi bir dizi etkinlik hazırladı. 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni olarak kutlanacak bayramda, ev ve iş yerlerine asılmak üzere binlerce Ata posteri de vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Belediye binası ve Soğanlı Kültür Merkezi önünde gün boyunca bayrak dağıtımı gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da belediye binasına gelen vatandaşlara Ata posteri hediye etti. 19 Mayıs'ta Osmangazi'yi Atatürk ve Türk Bayraklarıyla donatacaklarını ifade eden Başkan Aydın, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nda Osmangazi'yi Atatürk ve Türk bayraklarıyla donatarak bayramımızı kutlayacağız. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği ve kurtuluş mücadelesini başlattığı gün olan 19 Mayıs'ı Osmangazi ve Bursa'ya yakışır bir şekilde kutlayacağız. Ses sanatçılarının vereceği konserlerin yanı sıra sokak basketbolu ve masa tenisi etkinlikleriyle gençlerimize hediye edilen bu güzel bayramı coşku içinde kutlayacağız" dedi.

Dağıtılan bayraklardan alan vatandaşlar, Başkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA