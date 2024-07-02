Osmangazi Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı için eğitim düzenledi - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı için eğitim düzenledi

Osmangazi Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı için eğitim düzenledi

Osmangazi Belediyesi, 2025-2029 hizmet döneminde ilçeye kazandıracağı hizmetleri ve planlamaları içeren Stratejik Plan çalışmaları öncesinde, birim müdürleri ve personele yönelik 'Stratejik Plan Hazırlığı ve Süreç Yönetimi' eğitimi düzenledi.

02.07.2024 12:09  Güncelleme: 12:10
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Osmangazi Belediyesi, 2025-2029 hizmet döneminde ilçeye kazandıracağı hizmetleri ve planlamaları içeren Stratejik Plan çalışmaları öncesinde, birim müdürleri ve personele yönelik 'Stratejik Plan Hazırlığı ve Süreç Yönetimi' eğitimi düzenledi.

Osmangazi'nin geleceğine yön verecek çalışmaların belirleneceği, Osmangazi Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı çalışmaları başladı. Önümüzdeki dönemin yol haritası niteliğinde olacak olan Stratejik Plan'ı katılımcı, yenilikçi ve sürdürülebilir temeller üzerine inşa etmek isteyen Osmangazi Belediyesi, birim müdürleri ve personele yönelik 'Stratejik Plan Hazırlığı ve Süreç Yönetimi' eğitimi düzenledi. Dr. Haldun Ersen tarafından Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda ve Soğanlı Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca verilen 'Strateji Planına Dayalı İş Süreçlerinin ve Erp Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulamaları' konulu eğitime, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

2025-2029 Stratejik Planı ile daha yaşanılabilir Osmangazi'yi hedeflediklerini ifade eden Başkan Aydın, "Yeni dönemde yeni bir vizyonla Osmangazi'yi hak ettiği yere getirmek için hepimizin çok çalışması gerekiyor. 3 bin kişilik Osmangazi ailesi olarak, inanç, azim ve mücadele ruhuyla çalışarak Bursa'nın Osmangazi, Osmangazi'nin de Bursa olduğunu tekrardan hissettireceğiz" dedi.

Yazdığı kitaplarla ülkeye hep fayda sağlamaya çalıştığını ifade eden Dr. Haldun Ersen de, "Bu eğitimleri, Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın destekleriyle gerçekleştiriyoruz. 3 gün süren eğitimlerin çok verimli geçeceğini umut ediyorum" şeklinde konuştu.

Osmangazi Belediyesi'nde 3 gün süresince düzenlenen katılan belediye personeli ise eğitimden verimli şekilde ayrıldıklarını belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı için eğitim düzenledi - Son Dakika

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