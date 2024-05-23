Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri Tatbikatla Nefesleri Kesti - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri Tatbikatla Nefesleri Kesti

Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri Tatbikatla Nefesleri Kesti

Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, Bursa'da gerçekleştirdikleri tatbikatla nefesleri kesti. Tatbikatta Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı da hazır bulundu.

23.05.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan deprem, yangın, sel gibi afetlerde yardıma koşan Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, gerçekleştirdikleri tatbikatla nefesleri kesti.

Bursa'da görev yapan ve kentsel arama kurtarma alanında akredite olmuş arama kurtarma ekipleri, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu TAMP Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantının ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitim alanında enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda afet, risk ve tehlikeleri, meydana gelebilecek her türlü olay karşısında uygulamaya konulacak planlar ve afet yönetimini ilgilendiren konular değerlendirildi. Toplantıya katılan tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür belgesi verildi.

Gerçekleşen toplantının ardından Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev alan arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Bursa'daki diğer arama kurtarma ekiplerinin katıldığı tatbikatta Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekiplerinin yaptığı tatbikat izleyenlerden tam not aldı. Tatbikatta Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornoşor da hazır bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri Tatbikatla Nefesleri Kesti - Son Dakika

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