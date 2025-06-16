Osmangazi Belediyesi, Ferdi Zeyrek Anısına Yemek İkramında Bulundu

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, evinde geçirdiği kaza sonucu tedavi gördüğü hastanede geçen hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına Osmangazi Meydanı Kent Lokantası'nda vatandaşlara yemek ikram etti.

Osmangazi Belediyesi, elektrik akımına kapılmasının ardından ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanee hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in vefatının yedinci gününde Kent Lokantası'nda vatandaşlara ücretsiz yemek ikramında bulundu.

İkramın yapıldığı alana Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı "Unutmayacağız" yazılı dövizler yerleştirildi.

İkrama Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Parti Üyesi Canan Taşer, Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Bakır Taşer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kazanların başına geçerek vatandaşlara yemek ikram eden Aydın, duyduğu derin üzüntüyü bir kez daha dile getirdi. Aydın, "Geçtiğimiz hafta ebediyete uğurladığımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in vefatının yedinci gününde, Osmangazi Meydanı Kent Lokantası'nda hayrını gerçekleştirdik. Merhum Ferdi Zeyrek Başkanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Rabbim edilen duaları kabul etsin" dedi.