Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var etkinlikleri devam ediyor

Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var etkinlikleri devam ediyor

Osmangazi Belediyesi'nin yaz döneminde 32 farklı kırsal mahallede düzenlediği 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinlikleri, Çağlayan Mahallesi'nde devam etti. Hem yetişkinler hem de çocuklar eğlence dolu bir gün geçirdi.

13.07.2024 14:37  Güncelleme: 14:39
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Osmangazi Belediyesi'nin yaz döneminde 32 farklı kırsal mahallede düzenleyeceği 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinlikleri, dolu dizgin devam ediyor. Çağlayan Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde hem yetişkinler hem de çocuklar eğlence dolu bir gün geçirdi.

Osmangazi Belediyesi, 'Köyümüzde Şenlik Var' projesi ile kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları kültür ve sanat dolu etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Gökçeören Mahallesi'nde gerçekleştirilen coşku dolu program ile başlayan etkinliklerin ikinci adresi Çağlayan Mahallesi oldu. Okul bahçesinde düzenlenen program, ilk olarak çocuklara yönelik birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler ile başladı. Programa katılan onlarca çocuk, sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, yüz boyama, langırt, bouble şov, palyaço gösterisi gibi aktiviteler ve çeşitli ikramlar ile unutamayacakları bir gün yaşadı.

Tavla turnuvası ve yemek yarışması ise rekabet ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Mahallede yaşayan erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği tavla turnuvasının kazananı, Metin Argın isimli yarışmacı oldu. Kadınlar için özel olarak düzenlenen yemek yarışmasında ise lezzet dolu bir rekabet yaşandı. Yarışmaya katılarak mutfaktaki hünerlerini sergileyen Çağlayan Mahallesi kadınları, yaptıkları birbirinden lezzetli yemekler ile jüriye zor anlar yaşattı. Karar vermekte epey zorlanan jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda, mahalle sakinlerinden Emel Acar, yapmış olduğu 'Bamya Çorbası' ile birinci oldu. 'Üzüm Sarması' ile Nesrin Kaya ikinci, bir diğer yarışmacı Sevilay Balaban da 'Zeytin Dolması' ile üçüncü oldu. Tavla turnuvası ve yemek yarışmasında dereceye giren katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Şenlik programının sonunda sahne alan Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu üyeleri ve Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekipleri ise coşkuyu zirveye taşıdı. Koronun söylediği hareketli türkülere eşlik eden mahalle sakinleri hem söyleyip hem oynayarak gönüllerinde eğlendi. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekibi de yaptıkları dans gösterileri ile şenliğe renk kattı.

Köyümüzde Şenlik Var programına katılan Osmangazi Belediye Başkan Vekili Necati Gezer, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Recep Çohan da Çağlayan Mahallesi sakinlerinin coşkusuna ortak oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi Köyümüzde Şenlik Var etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika

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