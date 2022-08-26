Osmangazi'de yoğun asfalt mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmangazi'de yoğun asfalt mesaisi

26.08.2022 16:07
Osmangazi'de yoğun asfalt mesaisi

Osmangazi Belediyesi, merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin asfalt kaplama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin asfalt kaplama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, Karabalçık Mahallesi'ndeki yollar sıcak asfaltla kaplanarak yenilendi.

Osmangazi'nin dört bir yanında asfalt kaplama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren ekipler, son olarak Karabalçık Mahallesi'nde asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Bursa'nın en Üzüm festivali ile adını duyuran Karabalçık Mahallesi'nde yürütülen asfalt kaplama çalışmaları ile 8. Söğüt Sokak, 4. Harman Sokak, Göçük Sokak, 2. Pınar Sokak, Çınarlık Sokak, 1. Mimar Sinan Sokak, Kayalık Sokak, 3. Şimşek Sokak, Arappınarı Sokak ve 16. Akın Sokak'ta, bozulan yollar iş makinaları ile düzeltildi. Yapılan tesviye ve dolgu çalışmalarının ardından yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yol bin 500 ton civarında sıcak asfalt ile kaplandı.

İlçede asfalt çalışmalarının belirli bir takvim çerçevesinde yıl boyunca devam ettiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın yürüttüğümüz bu çalışmalarda, ilçemizin 136 mahallesinin tamamına hizmet götürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimizin çalışmaları sonucunda, Bursa'nın en kaliteli ve lezzetli üzümlerinin yetiştiği ve festival düzenlediğimiz Karabalçık Mahallemizin yolları yenilenerek bin 500 ton sıcak asfalt ile kaplandı. Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir ulaşıma kavuşmalarını sağlamak için yürüttüğümüz ulaşım çalışmalarımız, bundan sonra da devam edecek" diye konuştu. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursa'da ölümüne dilencilik kamerada Bursa'da ölümüne dilencilik kamerada Bursa'da binanın onuncu katında çıkan yangında bir daire zarar gördü Bursa'da binanın onuncu katında çıkan yangında bir daire zarar gördü
Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'de yoğun asfalt mesaisi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
14:56 Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak
14:42 Gülşen'in avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran: Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor
14:41 Tarkan'dan meslektaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında hayretler içerisinde kalıyoruz
14:36 Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
14:26 Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
14:21 The Economist dergisinin, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var" analizine, Bakan Nebati'den yanıt geldi: Bizi izlemeye devam edin!
14:20 Bilecik Belediyesi'nden vatandaşlara 'şebeke suyu' uyarısı geldi
14:18 Sevilla'da Marcao şoku! Bir süre daha forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 16:07:28. #1.13#
SON DAKİKA: Osmangazi'de yoğun asfalt mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement