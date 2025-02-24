Osmangazi Belediyesi Metruk Binaları Yıkmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Metruk Binaları Yıkmaya Devam Ediyor

Osmangazi Belediyesi Metruk Binaları Yıkmaya Devam Ediyor

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla metruk binaların yıkım işlemlerine devam ediyor. Son olarak Tuna Mahallesi'nde bir metruk bina yıkıldı.

24.02.2025 16:41  Güncelleme: 16:43
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Osmangazi Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkım işlemlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri bu kapsamda bir metruk binanın yıkımını daha gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde tespiti yapılan ve yasal prosedürleri tamamlanan metruk binaları yıkmaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Tuna Mahallesi'nde yer alan metruk binayı yıktı. Belediye ekipleri, hukuki ve idari süreçleri tamamlanan binanın yıkımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yıkım öncesinde gerekli tüm tedbirleri aldı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar ise belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklendi.

Belediye ekipleri, mahalle sakinlerinin huzuru ve güvenliği için metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi Metruk Binaları Yıkmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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