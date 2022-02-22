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Osmangazi Belediyesi Müzeyyen Senar'ı unutmadı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi Müzeyyen Senar'ı unutmadı

22.02.2022 13:45

Osmangazi Belediyesi Müzeyyen Senar'ı unutmadıBURSA Türk müziğinin en önemli assolistlerinden olan ve 'Cumhuriyet'in Divası' olarak adlandırılan Müzeyyen Senar, vefatının 7'inci yılında Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen konser programı ile anıldı.

Osmangazi Belediyesi Müzeyyen Senar'ı unutmadı

BURSA Türk müziğinin en önemli assolistlerinden olan ve 'Cumhuriyet'in Divası' olarak adlandırılan Müzeyyen Senar, vefatının 7'inci yılında Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen konser programı ile anıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda sahne alan Cumhurbaşkanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Sanatçısı Bekir Ünlüataer ve Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden Umut Akyürek, seslendirdikleri şarkılarla, Osmangazi Salonu'nu dolduran Müzeyyen Senar hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Müzeyyen Senar'ın yaşamını anlatan sunumla başlayan konserin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bizler, Bursa'nın yetiştirdiği değerlere sahip çıkıyor, düzenlediğimiz kültür sanat etkinliklerimiz ve çeşitli yarışmalarımızla da onları yaşatıyoruz. 1918 yılında Bursa'da dünyaya gelen Müzeyyen Senar da, kendine has yorumu, ses rengi, üstün icrası ve saygın kişiliğiyle Türk halkının gönlünde yer edinmiş önemli bir sanatçımız. Bunun yanı sıra hayatı boyunca yaptığı 500 plak ve albüm ile bizlere sanat müziğini sevdiren duayen isimlerden birisi. Kendisini ölümünün 7'nci yılında böylesine güzel bir organizasyonla anmaktan onur duyuyoruz. Ayrıca, bu gecede bizleri yalnız bırakmayarak salonu dolduran vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

Yaklaşık 3 saat süren konserde sahne alan Bekir Ünlüater ve Umut Akyürek ise Müzeyyen Senar'ın 'Benzemez Kimse Sana', 'Feraye', 'Ormancı', 'Hey Gidinin Efesi' gibi şarkılarını seslendirirken, efsane sanatçıyla ilgili anılarını da sanatseverlerle paylaştı.

Osmangazi Belediyesi Müzeyyen Senar'ı unutmadı
Osmangazi Belediyesi Müzeyyen Senar'ı unutmadı
Osmangazi Belediyesi Müzeyyen Senar'ı unutmadı

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Osmangazi Belediyesi Müzeyyen Senar'ı unutmadı Osmangazi Belediyesi Müzeyyen Senar'ı unutmadı Osmangazi'den Sarıalan'a gençlik kampı Osmangazi'den Sarıalan'a gençlik kampı Sanayicilerden BAREM'e övgü Sanayicilerden BAREM'e övgü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi Müzeyyen Senar'ı unutmadı - Son Dakika


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