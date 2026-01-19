Girişimci kadınların el emeği Osmangazi Meydanı'nda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Girişimci kadınların el emeği Osmangazi Meydanı'nda buluştu

Girişimci kadınların el emeği Osmangazi Meydanı\'nda buluştu
19.01.2026 14:06  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, Kadın Girişimciler Sokağı etkinliğinde el emeği ürünlerini tanıtan kadın girişimcilerle Bursalıları buluşturdu. Etkinliğe yoğun ilgi gösterilirken, kadınların ekonomik hayatta daha görünür ve değerli hale gelmesi hedefleniyor.

Kadın istihdamına ve üretime verdiği destekle öne çıkan Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği Kadın Girişimciler Sokağı organizasyonunu bu kez Osmangazi Meydanı Kent Lokantası'nda vatandaşlarla buluşturdu. İki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayan etkinlik, el emeği göz nuru ürünleriyle hem üretici kadınlardan hem de Bursalı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Osmangazi Belediyesi'nin kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını hedefleyen projeleri kapsamında düzenlenen organizasyonda, girişimci kadınlar kendi emekleriyle ürettikleri ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturma imkanı yakaladı. Takıdan tekstile, ev dekorasyonundan yöresel lezzetlere kadar geniş bir ürün yelpazesinin yer aldığı stantlar, meydanı adeta renkli bir üretim sokağına dönüştürdü.

"Kadın emeği Osmangazi'de daha değerli olacak"

Etkinliği ziyaret ederek girişimci kadınlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, üretici kadınlara hayırlı işler dileyerek bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Organizasyona her geçen gün artan ilginin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Esendemir, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Kadın Girişimciler Sokağı'na bugün baktığımızda çok yoğun ve gurur verici bir katılım görüyoruz. Özellikle dernek sayımızda yaşanan artış bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Şu anda çarşımızda 30 dernek ve 50 katılımcı yer alıyor. Bu tablo, kadınlarımızın üretme azmini ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde ortaya koyuyor. Kadın emeği Osmangazi'de her geçen gün daha da görünür olacak, daha da değer kazanacak."

Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kadın Girişimciler Sokağı projesinden duydukları memnuniyeti dile getiren kadın girişimciler ise kendilerine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Girişimci kadınların el emeği Osmangazi Meydanı'nda buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:43:43. #7.11#
SON DAKİKA: Girişimci kadınların el emeği Osmangazi Meydanı'nda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.