Kadınlar Bursa'nın Mirasıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kadınlar Bursa'nın Mirasıyla Buluştu

Kadınlar Bursa\'nın Mirasıyla Buluştu
07.01.2026 11:41  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, kadınların Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıması için düzenlediği kültür gezilerine devam ediyor. Beşinci turda Altınova Mahallesi'nden gelen kadınlar, tarihi yerleri ziyaret ederek unutulmaz anılar biriktirdi.

Osmangazi Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların Bursa'nın doğal güzelliklerini, tarihi mirasını ve manevi zenginliklerini yakından tanımalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği kültür gezileriyle gönüllere dokunmayı sürdürüyor. Proje çerçevesinde düzenlenen beşinci kültür turuna katılan Altınova Mahallesi sakinleri, unutulmaz hatıralarla dolu, keyifli bir gün yaşadı.

Kültür ve sanat alanındaki çalışmalara değer veren Osmangazi Belediyesi, düzenlediği kültür gezileri aracılığıyla ilçenin çeşitli mahallelerinde ikamet eden kadınları, 'Mahallem Geziyor' etkinlikleri kapsamında Bursa'nın özgün ve köklü mirasıyla bir araya getiriyor. Bu doğrultuda beşinci kez gerçekleşen kültür turunun konuğu Altınova Mahallesi sakinleri oldu.

Otobüs ile mahallerinden alınan Altınova Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, ilk olarak tarihi Somuncu Baba Evi ve Fırını'nı ziyaret etti. Burada çorba ikramında bulunulan katılımcılara, Somuncu Baba ve fırın hakkında rehber eşliğinde bilgiler verildi. Akabinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin tarihi atmosferiyle buluşturulan kadınlar, Bursa'nın fethi sürecine yakından tanıklık etti. Sümbüllü Bahçe Konağı'ndaki çay molasının ardından Zindan Kapı'ya geçilerek Bursa'nın surları ve geçmişi anlatılırken, günün yorgunluğu Değirmen Park Sosyal Tesisleri'ndeki akşam yemeği ikramıyla atıldı. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği tur, son olarak Macera Bursa Parkı'nda sona erdi.

Bursa'nın Kent Tarihine Yakından Tanıklık Ettiler

Gün boyu süren kültür turuna Altınova Mahallesi'nde yaşayan kadınlara, Altınova Mahalle Muhtarı Vildan Şentürk ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özge Kaya da eşlik etti. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği kültür turlarının çok değerli ve kıymetli olduğunun altını çizen Altınova Mahalle Muhtarı Şentürk, kadınların sosyalleşmesi ve kent tarihini yakından tanıması adına güzel bir vesile olduğuna işaret ederek, "Herkes kendini çok özel hissetti, amacı çok güzel. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a, ekibine, müdürlerimize her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gezinin çok güzel geçtiğine değinen Altınova Mahallesi sakinleri de, Bursa'da daha önce görmedikleri yerleri gördüklerini ve kendilerine gösterilen ilgiden ötürü mutluluk duyduklarını ifade ederek, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a bu özel etkinlik için teşekkürlerini sundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Altınova Mahallesi, Yerel Haberler, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadınlar Bursa'nın Mirasıyla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:20:30. #7.11#
SON DAKİKA: Kadınlar Bursa'nın Mirasıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.