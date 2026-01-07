Kadınlar Bursa\'nın Mirasıyla Buluştu

Osmangazi Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların Bursa'nın doğal güzelliklerini, tarihi mirasını ve manevi zenginliklerini yakından tanımalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği kültür gezileriyle gönüllere dokunmayı sürdürüyor. Proje çerçevesinde düzenlenen beşinci kültür turuna katılan Altınova Mahallesi sakinleri, unutulmaz hatıralarla dolu, keyifli bir gün yaşadı.

Kültür ve sanat alanındaki çalışmalara değer veren Osmangazi Belediyesi, düzenlediği kültür gezileri aracılığıyla ilçenin çeşitli mahallelerinde ikamet eden kadınları, 'Mahallem Geziyor' etkinlikleri kapsamında Bursa'nın özgün ve köklü mirasıyla bir araya getiriyor. Bu doğrultuda beşinci kez gerçekleşen kültür turunun konuğu Altınova Mahallesi sakinleri oldu.

Otobüs ile mahallerinden alınan Altınova Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, ilk olarak tarihi Somuncu Baba Evi ve Fırını'nı ziyaret etti. Burada çorba ikramında bulunulan katılımcılara, Somuncu Baba ve fırın hakkında rehber eşliğinde bilgiler verildi. Akabinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin tarihi atmosferiyle buluşturulan kadınlar, Bursa'nın fethi sürecine yakından tanıklık etti. Sümbüllü Bahçe Konağı'ndaki çay molasının ardından Zindan Kapı'ya geçilerek Bursa'nın surları ve geçmişi anlatılırken, günün yorgunluğu Değirmen Park Sosyal Tesisleri'ndeki akşam yemeği ikramıyla atıldı. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği tur, son olarak Macera Bursa Parkı'nda sona erdi.

Bursa'nın Kent Tarihine Yakından Tanıklık Ettiler

Gün boyu süren kültür turuna Altınova Mahallesi'nde yaşayan kadınlara, Altınova Mahalle Muhtarı Vildan Şentürk ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özge Kaya da eşlik etti. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği kültür turlarının çok değerli ve kıymetli olduğunun altını çizen Altınova Mahalle Muhtarı Şentürk, kadınların sosyalleşmesi ve kent tarihini yakından tanıması adına güzel bir vesile olduğuna işaret ederek, "Herkes kendini çok özel hissetti, amacı çok güzel. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a, ekibine, müdürlerimize her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gezinin çok güzel geçtiğine değinen Altınova Mahallesi sakinleri de, Bursa'da daha önce görmedikleri yerleri gördüklerini ve kendilerine gösterilen ilgiden ötürü mutluluk duyduklarını ifade ederek, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a bu özel etkinlik için teşekkürlerini sundu. - BURSA